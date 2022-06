TMW, Accordo Dragowski-Espanyol. Ma con ACF...

Bartlomiej Dragowski ha un accordo con l'Espanyol. È quanto riporta TMW che spiega come il portiere polacco della Fiorentina, che ha un altro anno di contratto, abbia trovato un accordo con la società catalana su base quinquennale. Dragowski spera di poter presto volare in Spagna per ritrovare quel posto da titolare che ha perso nell'ultima stagione, serve però l'accordo tra le due società.

Un'intesa che - riporta sempre il portale - al momento però è tutt'altro che vicina. La Fiorentina chiede otto milioni di euro, gli spagnoli offrono una cifra attorno ai 3 milioni con il 20% sulla futura rivendita, a differenza del Celta Vigo che si era limitato ai 3 milioni e per questo quella trattativa è tramontata. Come andrà a finire con l'Espanyol?