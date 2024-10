TITOLARI, In campionato en plein Dodo e Kean poi Colpani

Fonte: Lu.Magis.

Raffaele Palladino sta cercando ancora il suo undici titolare ma nelle sette partite di serie A fin qui disputate i punti fermi sono stati solo due, Dodo e Kean. In realtà anche Colpani ha sette presenze ma con il Venezia è subentrato a Barak. I molteplici cambi fatti fin qui sono dovuti infatti anche all'inizio di stagione con il mercato aperto e molti giocatori sono andati via o arrivati all'ultimo tuffo.

In particolare a centrocampo ad esempio quelli più utilizzati ora come Bove e Cataldi sono appunto arrivati a fine mercato mentre Adlì era in panchina a favore di Mandragora che poi si è infortunato (menisco). La difesa ha visto ruotare tanti giocatori con due moduli diversi e il giocatore più utilizzato è stato Pietro Comuzzo, con 6 partite da titolare e una panchina sola, a Bergamo.