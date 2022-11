TIRIBOCCHI, Napoli? Ko ad aprile coi viola ha aiutato

Simone Tiribocchi, ex attaccante e commentatore di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Vikonos/Radio: "Cosa è cambiato nel Napoli rispetto allo scorso anno? Credo che i ko con Fiorentina, Roma ed Empoli, che da un lato hanno eliminato il Napoli dalla corsa Scudetto nel 2021-22, dall’altro abbiano dato al club l’opportunità di crescere. Il Napoli è migliorato molto, penso al rendimento casalingo con le piccole, ha tratto giovamento dalla scorsa stagione. Azzurri a parte, la vera sorpresa positiva del campionato per me è un'altra squadra: l’Udinese. È forte, fisica, con un tecnico dalle idee interessanti. Quella negativa, fino a poco fa la Juventus, che però si è ripresa con sei vittorie di fila. Ad oggi la delusione è senza dubbio la Roma“.