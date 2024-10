TIFOSI NEW SAINTS, Stasera è speciale. La Fiorentina...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il pub è irlandese, ma ai 150 tifosi gallesi del New Saints va bene lo stesso. Questo pomeriggio infatti, i tifosi ospiti hanno individuato nel pub The Lion's Fountain, in via San Pier Maggiore, un luogo di ritrovo per festeggiare questo evento storico per il loro club che stasera affronterà la Fiorentina al Franchi alle 21:00. Ai microfoni ufficiali del club, in un’intervista poi pubblicata sui social della squadra gallese, i tifosi hanno raccontato le loro emozioni, a partire da cosa rievoca in loro la Fiorentina, citando spesso gli anni '90 e soprattutto Batistuta. Molti di loro ricordano di essere stati in Italia per lavoro o per altre occasioni, ma la partita di questa sera è speciale. Ecco il post sulla piattaforma Instagram: