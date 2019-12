TIFOSI, Ecco il Viola Club Antirazzista. L'obiettivo...

Domani dalle ore 18:00 alla Casa del Popolo di San Niccolò sarà presentato il Viola Club Antirazzista. Il club, nato il 29 luglio 2013 ed affiliato all'ACCVC, è alla sua prima uscita ufficiale ed ha come ragione sociale quella di controbattere al tema del razzismo. L'obiettivo è quello di partecipare a tutte le iniziative che richiamino la non violenza, l’integrazione e che condannino l’intolleranza, facendo ciò anche allo stadio. I soci infatti si impegnano non soltanto a non partecipare a cori indegni che evocano intolleranza, fatti di violenza reale o tragici fatti di cronaca, ma anche a dissociarsi protestando fischiando e ammonendo qualsiasi altro tifoso viola provi a partire con cori siffatti o con ignobili appellativi o fischi indirizzati ai giocatori di colore. Gli appartenenti al club si impegnano inoltre anche fuori dello stadio, nel cercare di far capire a tutti che non si tratta di semplici goliardate, ma di atti eticamente e umanamente spregevoli inaccetabili.