TEVEZ, L’ex Juventus adesso pensa di ritirarsi

Carlos Tevez potrebbe annunciare presto il suo addio al calcio. L'ex attaccante di Juventus e Manchester City aveva deciso di lasciare il Boca a giugno e negli ultimi sei mesi si è dedicato completamente alla famiglia. In Argentina sono tanti a chiedersi se l'Apache tornerà in campo e il suo amico Angel Clemente Rojas ha fatto chiarezza: "Il mio amico non giocherà più, lo confermo. Sapete perché? È cresciuto. Dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha vinto, per tutto quello che ha fatto. Ha raggiunto una stabilità finanziaria, non ha problemi. Fatelo stare a casa adesso, deve riposarsi e godersi la sua famiglia", ha detto .a Sports Summary di Radio República de Morteros.