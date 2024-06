TESSMANN, Ha richieste ma il Venezia offrirà il rinnovo

FirenzeViola.it

Sono tante le pretendenti in Serie A e non solo per Tanner Tessmann, centrocampista statunitense del Venezia protagonista della promozione in Serie A dei lagunari. Il suo contratto scadrà nel 2025 e come raccolto da TMW il Venezia nelle prossime settimane potrebbe rinnovare il contratto del giocatore, in modo da tutelarsi in caso di cessione in questa sessione di mercato. Con un solo anno di contratto, il Venezia ricaverebbe poco rispetto al valore del giocatore classe 2001.