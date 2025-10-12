Tesser sicuro: "La Fiorentina è la delusione del campionato. Ma Pioli la tirerà fuori"
Attilio Tesser, tecnico di lunga esperienza, nella sua intervista concessa a TMW non nasconde la delusione nell'andamento della Fiorentina, certificata da lui come la maggiore del campionato visto finora: "La Fiorentina è la delusione, ma ho visto l'ultima partita e nel complesso m'è piaciuta. Vederla laggiù fa un po' impressione. Siamo ancora agli inizi, è la squadra che in questo momento sta rendendo meno. Ma sono sicuro che Pioli la tirerà fuori: ha un buon organico e lui è un ottimo allenatore".
