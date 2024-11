TERRACCIANO, Le sue prospettive dopo rinnovo Martinelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha definito e ufficializzato nelle ultime ore il rinnovo di contratto fino al 2029 con Tommaso Martinelli, giovane portiere attualmente terzo nella gerarchia dei pali gigliati. Il titolare indiscutibile è De Gea, fino ad oggi il suo vice è stato Pietro Terracciano. Per quest'ultimo cambierà qualcosa? Secondo quanto scrive TMW l'estremo difensore classe 1990 ha ribadito anche nelle ultime settimane di sentirsi pienamente coinvolto e di credere senza riserve nel progetto della Fiorentina 2024/2025, oltre ad averne la consapevolezza di farne parte senza troppe discussioni.

E non ha dubbi su cosa lo attende: rimanere a giocare per la Fiorentina. Nonostante la concorrenza di un mostro sacro come De Gea e la stima dimostrata dal club sul giovane rampante Martinelli, Terracciano si sente parte integrante dei piani tecnici e almeno fino a giugno non vuole muoversi.