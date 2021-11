TEOTINO, Si porti Vlahovic in scadenza. E la Juve...

L'ex responsabile delle comunicazioni della Fiorentina e storica firma del gruppo RCS Gianfranco Teotino ha dato il suo punto di vista sulle principali vicende d'attualità in casa viola, a pochi giorni dal match con la Juventus. Ecco le sue parole: "Non era scontato per Vlahovic riprendersi il palcoscenico dopo tutto quello che gli è successo, anche se ha una maturità superiore alla sua età: la situazione in cui è stato trascinato poteva degenerare ma così non è successo. Altri giocatori che sono in scadenza, come Kessie o Insigne, non sono stati esposti così tanto mediaticamente. Sarebbe un modo serio da parte delle società affrontare i contratti dei giocatori che vogliono andarsene portandoli a scadenza: se i giocatori e i procuratori vogliono fare i nuovi padroni del calcio, gli si fa rispettare fino all'ultimo giorno il suo contratto in essere, con cifre non da top. La gara di sabato con la Juve? La Fiorentina si sa come gioca, cerca di aggredire gli avversari allo stesso modo: sono semmai curioso di vedere come giocherà la Juve, sarà la Juve d'Europa che va a mille o la Juve di campionato che stenta?".