TEDESCHI, I cinque cambi sono disgustosi. Domani...

Corrado Tedeschi, conduttore televisivo che tentò anche la carriera da calciatore nelle giovanili della Sampdoria, si è così espresso sulla gara di domani contro la Fiorentina: "Quest'anno noi della Samp siamo messi molto bene in attacco, se abbiamo tutti a disposizione. Chi entra, lo fa col piglio giusto: Damsgaard ad esempio. Questo è un ragazzo che, conoscendo il nostro presidente, è purtroppo già stato venduto... Ha un gran futuro davanti a sé, però quest'anno ce lo teniamo noi".

I viola, invece, in panchina hanno poca scelta...

"Domani oltretutto mancherà Ribery. Ma anche Amrabat, che secondo me è molto forte. Tra l'altro i cinque cambi penso siano la cosa più ingiusta che esista, aiuta le squadre più forti. E' disgustoso, creano dislivello. Andrebbe tolta subito".

L'ultima trasferta con la Samp segnò l'addio di Iachini.

"Sì, mi dispiacque perché tra l'altro noi qui siamo molto legati a Beppe".

Come ha preso il caso Quagliarella?

"Sono pochi i giocatori che decidono di sposare una maglia, come ha fatto lui. C'è da dire anche che ha 38 anni ed è chiaro che dovrà essere gestito al meglio e non può sempre giocare anche se vorrebbe. Ora è più solo un finalizzatore".

I calciatori più "anziani" che fanno la differenza in A sono indice di una scarsa qualità del campionato?

"Trovo che siano cambiati i tempi, sicuramente i giocatori con qualità tecniche sono aiutati dal modo di giocare. Altre squadre invece sono tornate indietro di trent'anni, vedi il catenaccio del Genoa. Credo che si dovrà tornare indietro sulle marcature e i calci piazzati".

Le piace Martinez Quarta?

"Sì, non è titolare nell'argentina per caso. Anche noi abbiamo dei difensori che non sono affatto male, anche se a volte hanno dei brutti deficit".

Chi rischia di più domani?

"Noi se facciamo due risultati positivi siamo abbastanza tranquilli, siamo in una buona posizione in classifica. Penso che a noi possa andar bene anche un pareggio...".