TAVANO, Domani sarà una grande partita. Italiano...

Francesco Tavano, ex attaccante dell'Empoli ed attualmente in forza al Ponsacco, ha detto la sua sul derby di domani che vedrà la sua vecchia squadra sfidare la Fiorentina: "La Fiorentina gioca molto bene, la squadra ha capito subito i meccanismi dell'allenatore. Io conosco Italiano di persona, è un allenatore molto preparato e bravo a impostare le partite. I risultati ed il gioco lo fanno vedere: la Fiorentina fa un calcio molto aggressivo, mi piace come gioca. Potrebbe essere la sorpresa della stagione? Sicuramente se la giocano con tutte, basta guardare la partita fatta col Milan.

Sull'Empoli di Andreazzoli e sulla partita di domani: "Anche lui sta facendo molto bene, soprattutto fuori casa. Per questo mi aspetto una partita non noiosa. Sono due squadre che giocano a calcio ed a viso aperto, spero vinca il migliore. Pinamonti e Cutrone? Il primo sta facendo molto bene, Cutrone invece così così, ma per le qualità che ha ne verrà fuori".

Su Vlahovic: "Come attaccante è fortissimo, basta vedere i numeri di questo 2021; è un giocatore che fa reparto da solo, sicuramente avrà un gran futuro. Io gli consiglierei di rimanere a Firenze fino a giugno, poi la scelta è sua e della società".