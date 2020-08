Nelle scorse ore lo scippo ai danni della Lazio è divenuto realtà: David Silva, alla fine, ha scelto di tornare in patria e andare a giocare nella Real Sociedad. Mediante una nota ufficiale, arriva il commento secco ed amareggiato del ds biancoceleste Igli Tare: "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo".