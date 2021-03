TARDELLI, Ecco perché la scelta di Prandelli è serena

Marco Tardelli, ex compagno di Cesare Prandelli, ha parlato a TMW del congedo dalla Fiorentina del tecnico di Orzinuovi: "Si è voluto riprendere la vita in mano e passare la vita in serenità. E' stata credo una scelta ponderata, serena. Io l'ho fatta prima ancora di lui".

Ora si parla molto anche dell'incidenza dei social pure nel calcio. E' anche questo un fattore determinante?

"Anche quando presi la mia decisione c'erano già i social. Io ho voluto staccarmi facendo altre cose. Sono scelte e ognuno di noi ha la possibilità di scegliere. Apprezzo Cesare, ho condiviso tanti anni alla Juve con lui. E' un ragazzo equilibrato e ha fatto le sue scelte in modo giusto".

Si dice che comunque se non allenerà più potrà trovare un ruolo dirigenziale magari proprio alla Fiorentina...

"Tutti possiamo trovare altri ruoli. E' vero comunque che il calcio è cambiato ma non è una questione solo del mondo del pallone, è una questione più ampia, è la vita ad esser difficile. Ripeto, si può parlare di tutto poi uno si sceglie una vita che a lui piace e se la porta avanti".

Che calcio è quello di oggi?

"Il calcio amplifica tutto perchè è importante in Italia ma un certo tipo calcio per lui non era giusto. E non solo per lui: non è giusto per tante persone visto quel che accade. Le critiche feroci poi ci sono sempre state, ma prima erano meno amplificate".