Tanta sofferenza, ma l'Inter non sbaglia. Battuta l'Udinese 2-1 a San Siro

Con una sofferenza inaspettata, l'Inter sconfigge l'Udinese tra le mura amiche e prosegue la sua marcia verso lo scudetto, in attesa del risultato tra Napoli e Milan. La squadra di Inzaghi è in pieno controllo fino agli ultimi venti minuti di gara, quando una rete splendida di Solet mette i friulani sul 2-1 (il doppio vantaggio nerazzurro portava le firme di Arnautovic e Frattesi). Ma il forcing finale dei bianconeri non ha successo e il triplice fischio finale premia i campioni d'Italia in carica, che portano a casa i tre punti.