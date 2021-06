TABAREZ, Cile ha giocatori interessanti come Pulgar

Oscar Tabarez, ct dell'Uruguay, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida al Cile, questa sera alle 23 ore italiane. Queste le sue dichiarazioni dove ha citato anche Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, raccolte da mnsportscl: "Si tratta di una squadra che è una rivale diretta e che assolve ai due compiti principali del gioco ovvero avere sicurezza difensiva e generare situazioni d'attacco. Brereton è quello che più attira l'attenzione adesso perché ha segnato un gol, per come è successo... Ma già da prima dell'arrivo di Lasarte sono apparsi giocatori interessanti come Pulgar. In più ci sono anche veterani che sono validi".