T.MOTTA, Italiano, che lavoro: migliorerò lo Spezia

Giorno di presentazioni in casa Spezia: oggi infatti ha preso la parola il successore di Vincenzo Italiano in casa bianconera, ovvero Thiago Motta. Ecco alcune delle sue parole che chiamano in ballo anche l'attuale tecnico viola: "Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ci sono io, penso di cercare di migliorare la squadra, aumentare il livello del club e questa è la nostra priorità. Italiano faceva un calcio propositivo, in cui si cercava di avere iniziativa ed è quello che rappresenta la storia di questo club. La gente che viene allo stadio va rispettata così come la storia del club che racconta che lo Spezia deve avere l’iniziativa. È una sfida interessante che prendo con grande responsabilità, cercando di fare il meglio per il nostro obiettivo”.