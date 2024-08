SZCZESNY, La Juve e il polacco verso la risoluzione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono bastate le oltre 400 presenze in maglia bianconera a consacrare Szczesny come portiere della Juventus dopo l'arrivo di Di Gregorio. Il portiere bianconero, sondato anche dalla Fiorentina prima della virata definitiva su De Gea, è ai margini del progetto ma non ha trovato offerte a lui congeniali. Ecco allora che Il portiere e il club lavorano per la risoluzione consensuale del contratto in essere e sono molto vicini all'accordo: stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb nelle ultime ore, l'estremo difensore polacco incasserà una buonuscita importante. Anche perché sul bilancio della Juventus pesa per 13 milioni.