SUTALO, Protagonista negativo della crisi dell'Ajax

Dopo un quarto d'ora di sospensione per lancio di oggetti in campo, la sfida tra Utrecht ed Ajax è stata interrotta definitivamente dall'arbitro per lancio di oggetti dopo il 4-3 subito dai lancieri a causa di un errore in impostazione di Josip Sutalo, ex obiettivo della Fiorentina in estate. Altro tracollo dell'Ajax, in vantaggio per 3-2 fino a pochi minuti prima della sospensione del match, che una volta ripreso - sul risultato di 3-3 - si è trasformato nella beffa più amara. Ora è al penultimo posto in Eredivisie, davanti solo al Volendam.