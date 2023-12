SUPERCOPPA, Sopralluogo e dubbi: chi va per i viola

Fonte: Luciana Magistrato

La Supercoppa italiana in Arabia continua a far discutere visto che dopo lo spostamento di sede gli organizzatori vorrebbero far slittare anche le date, a febbraio. Nonostante il contratto sottoscritto, infatti dal 10 al 14 gennaio in Arabia c'è anche la supercoppa spagnola che evidentemente è più appetibile per gli organizzatori che mostrano dubbi sul nuovo format con partecipanti a loro dire poco interessanti a livello internazionale ("sarebbero stati proprio gli arabi a indugiare sulla possibilità di ospitare l'imminente edizione del torneo poco convinti di investire tanti soldi per applaudire non solo squadre di peso ma anche due outsider meno note al pubblico internazionale" spiega il Corriere della Sera oggi). Ii club coinvolti ovviamente hanno detto no per via delle coppe europee che riprendono proprio quel mese.

Le date dovrebbero dunque essere il 21 e 22 gennaio, con la finale il 25. Martedì ci sarà un sopralluogo a Riad, sede dopo lo spostamento da Gedda, città indicata in un primo momento, dopo due rinvii che coinvolgerà la delegazione italiana capitanata dal responsabile delle competizioni della Lega Andrea Butti e gli esponenti dei 4 club. Con le coppe europee fissate per la prossima settimana le società, quella viola in particolare impegnata in Ungheria per la Conference, saranno però rappresentate da collaboratori e travel agent.