SUPERCOPPA, Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta

Tutto pronto all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, dove alle ore 20:00 italiane (22:00 locali) si affronteranno Inter e Atalanta per la prima delle semifinale di Supercoppa Italiana. Come la scorsa stagione, anche quest'anno il format prevede che a contendersi il trofeo, oltre alle vincitrici di Scudetto (Inter) e Coppa Italia (Juventus), siano la seconda classificata (Milan) e l'altra finalista di Coppa Italia (Atalanta). Queste le formazioni del match:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini.