SUPERCOPPA, Doppio Dumfries: Inter batte Atalanta 2-0

Vince l'Inter la prima semifinale della Supercoppa Italiana che si sta svolgendo a Ryad. L'Inter batte l'Atalanta 2-0 grazie a un super Denzel Dumfries che nel secondo tempo sale in cattedra e decide la sfida con due reti pregevoli, la prima in mischia in rovesciata e la seconda con un piattone potente che sbatte sulla traversa e finisce in porta.

Un gol annullato a Ederson dopo un lungo check al VAR al 70' demolisce ogni possiblità dell'Atalanta di ribaltare il risultato, così Gasperini è costretto a tornare a casa con nulla in mano. La squadra di Inzaghi invece raggiunge un'altra finale in terra araba, attendendo la vincente tra Juventus e Milan che giocheranno domani sera.