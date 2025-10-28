FirenzeViola
Supercannoniere Viola, la rubrica con tutti i marcatori stagionali: Gud e Kean i migliori
Nella classifica del Supercannoniere Viola, nuova rubrica di questa stagione targata FirenzeViola che tiene conto di tutti i gol segnati dai giocatori della Fiorentina in tutte le competizioni, nazionali e under 21 comprese, Albert Gudmundsson è balzato alprimo posto con 6 reti grazie al rigore segnato contro il Bologna e la rete messa a segno a Vienna in Conference League contro il Rapid. Lo segue a un gol di distanza Moise Kean, anche lui a segno dal dischetto contro la squadra di Vincenzo Italiano. Segue al terzo posto con quattro reti Edin Dzeko, mentre appiati a due gol ci sono Ranieri, Mandragora, Ndour e Gosens.
Chiudono al momento la classifica Dodo e Piccoli fermi a quota uno.
