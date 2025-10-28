Spalletti-Juventus, ore decisive: incontro in giornata per definire l'accordo
FirenzeViola.it
Lo scossone in Serie A - e il primo avvicendamento del campionato - arriva dopo l'ottava giornata."Avanti Spalletti" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al prossimo allenatore della Juventus. Dopo aver esonerato Igor Tudor, la società bianconera si prepara ad affondare il colpo per Luciano Spalletti. Comollli oggi incontrerà l'ex ct, ed è atteso l'ok.
Otto mesi di contratto e rinnovo in caso di Champions è la proposta attualmente sul tavolo. Raffaele Palladino e Roberto Mancini sono le alternative se non dovesse andare in porto l'affare con Spalletti. Domani intanto, quando allo Stadium arriverà l'Udinese, in panchina ci sarà Brambilla della Juventus Next Gen.
Pubblicità
News
I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Keandi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Copertina
FirenzeViolaIl campo ha parlato, ma Pioli lo ascolta? Fortini, Ndour e un cambiamento che non può essere rimandato
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com