Fiorentina-Bologna 2-2, rivivi la diretta testuale del match
20.02- Si chiude qui il live di FirenzeViola.it, per questa diretta testuale è tutto.
99'- Termina qui il match del Franchi tra Fiorentina e Bologna.
98'- Dodo si divora il gol del 3-2! Traversone di Sabiri, colpo di testa di Piccoli e sulla respinta di Skorupski il brasiliano a due passi dalla porta con lo specchio spalancato si divora il gol vittoria colpendo l'esterno della rete.
97'- Traversone dalla destra di Pongracic con la Fiorentina che cerca il sorpasso, palla messa fuori dal Bologna e gioco fermo per fuorigioco.
96'- Scontro verbale tra Dzeko e Lucumi e gioco fermo.
94'- Pareggio della Fiorentina con Kean!! Destro del numero venti viola che spiazza Skorupski e riporta gli uomini di Pioli sul 2-2.
93'- Calcio di rigore per la Fiorentina per fallo di mano di Bernardeschi.
91'- Rovesciata di Kean su cross di Dodo che colpisce sulla mano Bernardeschi. In corso un check per un possibile rigore ai viola.
90'- Saranno sei i minuti di recupero.
87'- Ammonito Rowe per aver detto qualcosa al momento dell'uscita.
86'- Cambio per il Bologna esce Rowe ed entra Casale.
85'- Altro cambio nella Fiorentina, Pioli prova il tutto per tutto: Piccoli prende il posto di Ranieri.
83'- Secondo giallo per Holm, Bologna in dieci uomini.
80'- Ottimo intervento difensivo di Fortini che ferma in campo aperto Rowe, lanciato verso la porta.
80'- Angolo per la Fiorentina che prova a spingere alla ricerca del pareggio.
77'- Cambio nel Bologna, Bernardeschi prende il posto di Orsolini.
73'- La Fiorentina accorcia le distanze!! Gudmundsson incrocia il calcio di rigore e batte Skorupski, 1-2 al Franchi.
72'- Rigore per la Fiorentina per fallo di mano di Ferguson su cross di Dodo.
72'- Occasione per Kean e salvataggio sulla linea di porta per il Bologna.
71'- Cartellino giallo per Holm e punizione in trequarti offensiva per la Fiorentina.
69'- Gol di Dallinga annullato per fuorigioco di Orsolini.
68'- Chek in corso per la posizione di Orosolini.
66'- Terzo gol del Bologna con Dallinga. Traversone di Miranda per Orsolini, colpo di testa dell'esterno italiano che trova la pronta respinta di De Gea ma sulla respinta arriva Dallinga che deposita il pallone in porta.
65'- Destro altissimo da fuori area del neo entrato Sabiri.
65'- Cambio anche nella Fiorentina con Sabiri che prende il posto di Nicolussi Caviglia.
64'- Doppio cambio nel Bologna escono Castro e Cambiaghi ed entrano Rowe e Dallinga.
63'- Contropiede viola mal gestito da Ndour che regala palla agli avversari.
60'- Destro da fuori area di Santiago Castro smorzato dalla difesa viola e bloccato facilmente da De Gea.
58'- Ammonito Albert Gudmundsson.
58'- Sinistro da fuori di Kean e respinta laterale di Skorupski. L'attaccante viola prova a svegliare i suoi con azioni personali.
57'- Cambi che per il momento non stanno dando la scossa ad una Fiorentina che non sembra reagire al doppio svantaggio.
53'- Triplo cambio per la Fiorentina entrano Ndour, Dzeko e Fortini per Mandragora, Fagioli e Gosens.
52'- Raddoppio del Bologna con Cambiaghi. Traversone di Holm sul primo palo per l'esterno dei rossoblu che anticipa tutti e la mette in porta.
48'- Revocato il calcio di rigore per la Fiorentina.
46'- Assegnato rigore alla Fiorentina.
46'- Occasione subito per la Fiorentina. Mandragora lancia in porta Kean che a tu per tu con Skorupski viene murato da Lucumi.
45'- Iniziata la ripresa.
--- INTERVALLO ---
47'- Termina qui il primo tempo, Fiorentina che dopo il gol del vantaggio di Castro ha provato a reagire senza però torvare il pareggio.
45'- Segnalati due minuti di recupero.
43'- Traversone dalla sinistra di Cambiaghi che cerca sul primo palo l'inserimento di Orsolini, brava la difesa della Fiorentina a respingere.
40'- Bella punizione calciata da Mandragora che trova la pronta risposta di Skorupski. Sulla respinta poi Dodo ha calciato sull'esterno della rete.
39'- Ammonito Freuler per fallo su Nicolussi Caviglia e punizione per la Fiorentina.
38'- Occasione per Gudmundsson che calcia forte al volo sul primo palo e trova la risposta di Skorupski. Gioco però fermato per fuorigioco dell'islandese al termine dell'azione.
37'- Ottimo lavoro spalle alla porta di Kean che guadagna un fallo nella trequarti offensiva.
35'- Ammonito Robin Gosens per un fallo ai danni di Holm.
32'- Destro a giro di Cambiaghi largo alla sinistra di De Gea.
30'- Clamorosa occasione per la Fiorentina. Ranieri si ritrova il pallone del possibile 1-1 a due passi da Skorupski sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma spara alto sopra la traversa con il sinistro.
30'- Momento di confusione dopo il gol per la Fiorentina che sbaglia qualche passaggio di troppo in costruzione.
25'- Gol del Bologna con Castro. Batti e ribatti in area di rigore, palla che su spizzata di Pablo Mari arriva al centro dell'area ad un solissimo Castro che colpisce al volo e la mette sotto l'incrocio dei pali.
24'- Traversone insidioso dalla sinistra di Miranda a cercare Orsolini sul secondo palo. Bravo Gosens a chiudere e a mettere in angolo.
22'- Partita che per il momento fatica a prendere ritmo e resta molto bloccata.
19'- Chek over, gara che riprende con una rimessa laterale per il Bologna.
19'- Gioco fermo per un possibile tocco di mano in area di rigore di Dodo.
18'- Prima conclusione in porta per il Bologna. Bel sinistro a giro da fuori area di Miranda e palla messa in angolo da De Gea con una bella parata.
14'- Fiorentina che sta provando ad alzare la pressione sul giro palla iniziale del Bologna.
12'- Angolo per la Fiorentina. Cross morbido di Nicolussi Caviglia e colpo di testa alto, non di molto, di Robin Gosens.
10'- Buona costruzione di gioco della Fiorentina che isola Dodo al cross sulla destra. Il pallone messo al centro dal brasiliano è però sballato e termina sul fondo.
8'- Occasione per Kean a tu per tu con Skorupski. Sinistro largo del numero venti viola, con il gioco che è comunque stato fermato per fuorigioco.
7'- Gioco fermo per un colpo al viso subito da Fabbian.
6'- Azione personale sulla destra di Cambiaghi che arriva sul fondo ma sbaglia il cross mettendo la palla direttamente sul fondo.
3'- Fiorentina che prova a tenere il possesso del pallone per uscire dalla forte pressione dei rossoblu in questo avvio.
1'- Primo angolo per il Bologna che trova la pronta respinta con i pugni di De Gea.
1'- Si parte, è iniziata Fiorentina-Bologna!
17.57 - Squadre in campo al Franchi, è tutto pronto per l'inizio della gara.
Le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli. Allenatore: Pioli
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumí, Heggem, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. Allenatore: Niccolini
Il derby dell'Appenino arriva come una prova quasi definitiva per una Fiorentina attualmente ultima in classifica, al pari del Genoa, con soli tre punti al pari. Pioli e i suoi, reduci dalla bella vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna in terra austriaca, sono chiamati a reagire e a dare segnali di vita anche in campionato. Contro il Bologna al Franchi i viola andranno alla ricerca della prima vittoria in Serie A per provare a dare una sterzata ad una stagione che per il momento è stata molto deludente. Su FirenzeViola.it il racconto testuale della partita, su Radio FirenzeViola la cronaca e le voci direttamente da Milano.
