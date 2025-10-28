Serie A, la Flop 11 di TMW dell'8° giornata: ben tre viola presenti
La Fiorentina, nell'ultima giornata di campionato, è riuscita ad agguantare il pareggio rimontando il Bologna da 0-2 a 2-2 grazie ai rigori di Gudmundsson e Kean. Nonostante ciò, sono tre i calciatori viola presenti nella flop dell'8° giornata di Serie A, classifca speciale realizzata da TMW. Si tratta di Mari, Gosens e del capitano gigliato Luca Ranieri, i primi due puniti addirittura con un 4,5, mentre l'ultimo con un 5. La squadra più rappresentata in questa classifica è però la Juventus, con quattro giocatori, tre dei quali appartenenti al reparto offensivo, incapace di segnare contro la Lazio ma soprattutto anche nelle 3 precedenti partite, contro Real Madrid, Como e Milan.
Di seguito la formazione completa scelta dalla redazione di TMW:
Maduka Odoye - (Udinese) 5
Pablo Mari - (Fiorentina) 4.5
Francesco Acerbi - (Inter) 5
Luca Ranieri - (Fiorentina) 5
Falllu Cham - (Hellas Verona) 4.5
Michel Adopo - (Cagliari) 5
Weston McKennie - (Juventus) 5
Robin Gosens - (Fiorentina) 4.5
Kenan Yildiz - (Juventus) 5
Jonathan David - (Juventus) 4.5
Dusan Vlahovic - (Juventus) 4.5
