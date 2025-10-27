Juventus, Spalletti in pole position: possibile incontro nelle prossime ore

vedi letture

Dopo l'annuncio, arrivato questa mattina, dell'esonero di Igor Tudor, adesso per la Juventus è giunto il momento di trovare il sostituto del tecnico croato. Mercoledì contro l'Udinese in panchina ci sarà l'allenatore dell'Under23 Brambilla, ma per il prossimo weekend il club bianconero vorrebbe già avere il sostituto di Tudor. I nomi più chiacchierati sono quelli di Spalletti, Mancini e Palladino e per il momento in pole position sembra esserci il primo.

La trattativa tra la Juventus e il tecnico toscano sta entrando nel vivo e, secondo quanto riportato da SkySport, già nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra le parti. i bianconeri avrebbero offerto un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di arrivo in Champions League. Spalletti sembrerebbe aver aperto a questa formula, poi resterà da capire se il rinnovo sarà di uno o due anni.