Stefano Pioli saluta Commisso: "Avrei voluto con tutto me stesso darti di più"
Anche l'ex allenatore della prima parte della stagione, Stefano Pioli, ha voluto dare il suo saluto a Rocco Commisso, che non è riuscito a conoscere di persona proprio perché impossibilitato a venire a Firenze: "Ciao Rocco, avrei voluto con tutto me stesso darti di più. Riposa in pace".
