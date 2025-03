Stanciu è del Genoa. Il ds Ottolini: "Accordo per la prossima stagione"

vedi letture

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, ha parlato ai microfoni di TMW confermando l'accordo con Nicolae Stanciu esperto centrocampista/trequartista attualmente in forza al Damac e attuale capitano della Nazionale rumena: “Abbiamo un accordo in principio con Nicolae Stanciu e siamo positivi di poter finalizzare il tutto nelle prossime settimane. È un giocatore con grande esperienza internazionale, capitano della nazionale romena e sarà parte importante del nostro progetto a partire dalla prossima stagione”.

Classe 1993, Stanciu potrebbe infatti firmare già in queste ore un contratto che - a partire dalla prossima stagione - lo legherà al Genoa per due anni. Stanciu, prima della Saudi Pro League, ha vestito tra le altre anche le maglie di Steaua Bucarest, Anderlecht, Sparta Praga e Slavia Praga, mentre con la Romania vanta 81 presenze con 15 gol. Per lui - in scadenza a giugno col Damac - è pronto col Grifone uno stipendio da 2 milioni a stagione.