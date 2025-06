L'Italia U21 si ferma ai quarti, ma che partita e che cuore in 9. Germania in semifinale

L'Italia si ferma ai quarti dell'Europeo Under 21 perdendo in rimonta dalla Germania dopo una partita a larghi tratti dominata e dopo essere andata in vantaggio per prima con Koleosho; poi però l'Italia era costretta a rincorrere in 9 per l'espulsione di Gnonto e Zanotti (l'arbitro ha rovinato la partita con qualche provvedimento da rivedere) e la rimonta dei tedeschi; Ambrosino riusciva a fare il 2-2 all'ultimo tuffo e a portare ai supplementari la Germania che però nel finale riusciva a segnare il terzo gol. Non è bastato il grande cuore dell'Italia che dunque si ferma ai quarti; in semifinale andrà la Germania dove è attesa dalla Francia.

Tante le occasioni nel primo tempo, quasi dominato dall'Italia, ma gli azzurri mancano in lucidità sottoporta e le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa, al 58', Koleosho sblocca il risultato e porta in vantaggio l'Italia che però abbassa la guardia e la Germania guadagna metri preziosi e dopo 10 minuti pareggia con Woltemade. All'81' piove sul bagnato con il secondo giallo a Gnonto che lascia i suoi in 10, tra le lacrime. All'87' arriva il sorpasso della Germania con Weiper e gli azzurri perdono la testa: piovono gialli e Zanotti rimedia il secondo e dunque l'espulsione lasciando l'Italia in nove a combattere gli ultimi minuti quando Ambrosino a tempo scaduto la riacciuffa e porta la gara ai supplementari. Supplementari in cui Desplanches è stato priovvidenziale, così come l'ex viola Kayode che hanno salvato tante occasioni create dalla Germania in doppia superiorità numerica. Ma non al 117 arriva quando purtroppo arriva il 3-2 di Rohl.

Viola in campo Ndour che è partito titolare nei due di centrocampo con Prati, ha giocato 88' minuti buoni per una buona parte. Al 101' invece è entrato anche il neo viola (ancora da perfezionare ovviamente) Fazzini al posto di un altro giocatore che piace ai viola, Fabbian.