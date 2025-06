Scoppia il caos sugli spalti, Salernitana-Sampdoria sospesa sullo 0-2

Lo stadio di salerno diventa una bolgia e il ritorno dei playout Salernitana-Sampdoria viene sospesa sul 2-0 per gli ospiti. Ora diventerà uno 0-3 a tavolino.

La gara si accende dopo la mezzora: Ferrari porta in vantaggio la Salernitana al 34' ma il gol viene annullato al Var per un fallo di mano e quattro minuti dopo Coda segna ribaltando la situazione. Sullo 0-2 con gol di Sibilli al 49' gli animi sugli spalti e la frustrazione dei tifosi delusi dal caso Brescia e non solo si accendono e inizia il caos con lanci di petardi, fumogeni e poi seggiolini in campo che al 66' portano ad una prima sospensione. Doveri al 75' manda le squadre negli spogliatoi.