Mondiale per Club, la Juventus vince e si qualifica. Ora il Real, stanotte il City

La Juventus vince 4-1 contro i marocchini del Wydad Casablanca, con i tre gol all'insegna di Kenan Yildiz. In avvio di gara infatti è il giocatore turco a propiziare il vantaggio in una triangolazione con Thuram che porta l'autogol di Boutouil già al 6'. Al 16' arriva anche il gol che mette in discesa la gara. La squadra marocchina, in cui gioca anche Nordin Amrabat, fratello dell'ex viola Sofyan, cerca di recuperare e dimezza le distanze con il gol di Lorch al 25' ma ancora Yildiz al 69' sigla il terzo gol che taglia le gambe agli avversari. Nel finale però Di Gregorio deve comunque metterci la mano in un paio di occasioni per evitare il secondo gol del Wydad ma a tempo scaduto arriva anche il timbro di Vlahovic dal dischetto. In virtù della seconda vittoria la Juventus si qualifica agli ottavi, stanotte toccherà al City contro l'Al-Ain con il quale, in caso di vittoria anche degli inglesi che si porterebbero ugualmente a 6 punti, si giocherà poi il primato del girone G con l'ultima gara.

Alle 21 in campo invece il Real che deve vincere con il Pachuca avendo un solo punto in classifica.