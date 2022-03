STADIO, 5 anni fa esatti presentato il progetto dei DV

Esattamente 5 anni fa la Fiorentina, a quei tempi di proprietà dei Della Valle, presentava in Palazzo Vecchio a Firenze quello che sarebbe dovuto essere il nuovo stadio dei viola nell'area Mercafir. Era il 10 marzo 2017, l'inizio dei lavori era previsto per la seconda metà del 2019, mentre la fine sarebbe dovuta avvenire nella seconda metà del 2021. L'idea era quella di avere un impianto per 40.000 spettatori, con circa 700 posti coperti all'interno dello stadio per i parcheggi, 100 punti di ricarica per auto elettriche, 1.000 posti per biciclette, un centro commerciale di 77.000 metri quadrati, un hotel con parcheggio collegato alla nuova fermata della tramvia e la riqualificazione dell'intera area Mercafir.

I posti dovevano essere a 7.000 metri dal campo, doveva esserci il wifi, l'illuminazione a led, 7.000 metri quadrati di aree disponibili per eventi aperti alla città e ovviamente la copertura completa di tutti i posti a sedere nello stadio. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera, compresi gli spazi a destinazione commerciale e ricreativa, sarebbe dovuto essere sostenuto in gran parte dalla famiglia Della Valle e ammontare a 420 milioni di euro (comprese le opere di urbanizzazione).