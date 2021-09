STADI, Nuova soglia di capienza nel weekend 16-17/10

Stadi al 75%, ci siamo quasi. Il decreto potrebbe essere approvato dal consiglio dei ministri fra il 30 settembre e il primo ottobre. E salvo rialzi improvvisi della curva epidemiologica, porterà la capienza di Stadi e palazzetti al 75 e al 50 per cento. Ci sarebbe pure la possibilità di sfruttare la novità per la Nations League di Milano e Torino anche se si tratterebbe di una vera e propria corsa contro il tempo visto che già lunedì 27 si apre la vendita libera per i biglietti e bisognerebbe valutare l’ipotesi di una seconda tranche da mettere in vendita subito dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. È probabile che la nuova soglia di capienza scatterà in serie A nel week end del 16-17 ottobre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.