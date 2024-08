STADI, Gravina: "Entro ottobre 2026 dobbiamo indicarne 5"

FirenzeViola.it

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport ed è tornato a parlare della situazione stadi in occasione dell'Europeo del 2032:

"Le regole Uefa sono chiare: entro ottobre 2026 dobbiamo indicare cinque stadi con progetti finanziati e cantierabili per l’ammodernamento o la nuova costruzione entro la prima metà dell’anno successivo. Abodi si è detto ottimista e dopo lo straordinario lavoro per l’assegnazione dell’evento all’Italia non voglio nemmeno pensare che non si arrivi pronti a queste scadenze"