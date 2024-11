STADI, Fiorentina 14ª per spettatori in Serie A: la media

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Curiosa classifica stilata da Calcio e Finanza sull'affluenza di pubblico negli stadi di Serie A per quanto riguarda la stagione in corso. Inter e Milan sono rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica di spettatori totali, poi la Roma, nonostante le difficoltà evidenti, il Napoli, la Lazio e la Juventus. La percentuale di riempimento invece sorride maggiormente a Juventus, Como e Atalanta, con l'Inter e il Milan che si piazzano comunque in quarta e quinta posizione.

La Fiorentina, con 121mila spettatori totali registrati fin qui al Franchi, occupa il 14esimo posto della classifica per affluenza totale, con una media di circa 20mila persone a gara (numero ovviamente influenzato dai lavori di restyling). Quindicesima posizione invece nella classifica di percentuale di riempimento, con l'81,88%. Qua sotto le tabelle: