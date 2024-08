SQUALIFICATI, Empoli-Monza senza tecnici, a Parma 2 out

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riparte il campionato di serie A e alcuni, tra tecnici e giocatori, dovranno scontare le squalifiche avute nella scorsa stagione. In Empoli-Monza di domani sera mancheranno dalle rispettive panchine tutti e due i tecnici. Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, fu esonerato dopo il brutto episodio con Henry. Il giudice sportivo gli diede 4 giornate che, da esonerato, non ha potuto ancora scontare e dunque sarà in tribuna per ben 4 gare. Ma anche Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dovrà scontare una delle due giornate rimediate con la Reggiana in serie B, una delle quali appunto già scontata nello scorso campionato.

Per quanto riguarda i giocatori come noto non potrà essere della partita di domani, Parma-Fiorentina, Luca Ranieri che nel recupero con l'Atalanta rimediò, da diffidato, un giallo. Nelle fila dei ducali mancherà invece Enrico Del Prato, classe 99, che per lo stesso motivo dovrà rinviare l'esordio in A con la squadra neopromossa. Stesso esordio rinviato per Alessio Iovine del Como, così come salterà la prima per squalifica Yerry Mina del Cagliari. Ne dovrà saltare due Alberto Grassi dell'Empoli che alla 37esima del campionato scorso ha rimediato tre giornate di squalifica e deve dunque scontarne ancora due. Nella Roma assente Paredes, nel Venezia Candela e Idzes.