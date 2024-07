SPORTITALIA, Per la mediana viola piace Rios

Il centrocampo è la priorità della squadra di mercato che si sta muovendo su più fronti per coprire un reparto lasciato scoperto dai numerosi addii. Tra i profili seguiti, secondo quanto riporta Sportitalia, c'è Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 del Palmeiras. La Fiorentina avrebbe chiesto informazioni, ma non è l'unico club italiano ad averlo fatto visto che piace anche alla Roma.

Rios è ancora impegnato con la Nazionale colombiana in Copa America, dove troverà l'Argentina in finale domani notte. Anche la Nazione ed altri media avevano parlato nei giorni scorsi del giocatore in ottica viola, sottolineando il prezzo alto, 20 milioni.