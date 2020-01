SPORTCHIANTI, Sara Meini personalità sportiva 2019

E’ la giornalista Rai Sara Meini, che si occupa di sport (calcio ma anche… tutto il resto) e che in Toscana e provincia di Firenze (anche in Chianti) ne racconta le storie, la più votata dai lettori di SportChianti come personalità sportiva (extra calcio) 2019. Questa infatti la classifica finale delle votazioni raccolte su Facebook dalle dieci candidature: votazioni chiuse alle 18.30 di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020.

Sara Meini (giornalista sportiva): 188

Filippo Megli (nuoto): 125

Sara Bartoli (atletica, OCR): 84

Silvia Del Carmine e Simona Gianfortuna (danza e fitness): 79

Paola Biagioli (nuoto): 76

Matteo Pelacchi (pallamano): 64

Giorgia Catarzi (ciclismo su pista): 58

Massimiliano Martire (canoa): 55

Alessandro Mazzi (atletica leggera, sprint): 39

Leonardo Fabbri (atletica leggera, lancio del peso): 34

A tutti coloro che hanno votato, vanno i ringraziamenti della redazione di SportChianti. A tutti i candidati che avevamo selezionato, ma anche ai tantissimi rimasti fuori dalle dieci candidature, vanno i nostri migliori auguri per un 2020 pieno di emozioni sportive. A Sara Meini, infine, va l’applauso di tutti. E cerchiamo di strapparle una promessa: ovvero di vederla presto in Chianti con la sua troupe Rai per raccontare una delle tante storie di sport che il nostro territorio ci sa regalare!