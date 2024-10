SPONSOR, Viola più internazionali con partnership asiatica

La Fiorentina crea un filo diretto con l'Asia grazie alla partnership con un'importante piattaforma di intrattenimento sportivo in Asia, Jiuyou, che può così utilizzare il logo e i diritti di immagine dei calciatori (messi in una foto ad hoc) in tutto il territorio asiatico. Ecco il comunicato del club viola che prosegue così il percorso di internazionalizzazione: "ACF Fiorentina è lieta di annunciare che Jiuyou sarà il primo Regional Partner in Asia del Club per le prossime stagioni sportive. Jiuyou è un’importante piattaforma di intrattenimento sportivo in Asia. Questa partnership offrirà ai tifosi asiatici un'esperienza unica e coinvolgente. “La collaborazione con Fiorentina accrescerà la conoscenza del brand Jiuyou nel mercato europeo”, ha dichiarato il CMO di Jiuyou. “È un impegno a intrattenere e fornire grandi esperienze a tutti i tifosi e clienti. La partnership tra Jiuyou e Fiorentina contribuirà notevolmente a rafforzare l'immagine del brand e sono convinto che in futuro otterremo grandi successi insieme”.

“Siamo orgogliosi di avere Jiuyou come primo Regional Partner della Fiorentina in Asia”, ha dichiarato Enrico Peruzzo, Revenue Director di Fiorentina. “L’accordo si inserisce nel processo di crescente internazionalizzazione del nostro Club, che ha deciso di abbinare il suo nome con quello di un brand fra i più attivi e conosciuti in Asia nell'industria dell’entertainment”. Il brand Jiuyou è presente allo stadio Franchi sui LED a bordo campo con feed Asia; inoltre, l’accordo prevede un programma di attività di marketing da implementare nel corso della stagione.