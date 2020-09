SPONSOR, Rinnova anche il retro-sponsor

La Fiorentina sta ufficializzando i rinnovi degli accordi con gli sponsor, ed oggi tocca a Prima Assicurazioni, specializzata in polizze auto, moto e furgoni - che a luglio ha superato gli 800 mila clienti attivi - che sarà back-shirt sponsor della Fiorentina anche per la prossima stagione sulla nuova divisa da gioco firmata da Robe di Kappa in tutte le competizioni ufficiali. Il logo Prima.it sarà apparirà su tutti gli strumenti di visibilità presenti allo Stadio Franchi e sui canali ufficiali della Fiorentina. Inoltre l’accordo prevede l’attivazione di speciali promozioni dedicate ai tifosi viola, attraverso il circuito di membership e loyalty InViola, e ai clienti di Prima Assicurazioni. Infine la Fiorentina e la tech company uniranno le forze per iniziative di responsabilità sociale nel territorio toscano.

“Siamo estremamente felici – commenta la Chief Marketing Officer di Prima Assicurazioni, Anna Sanfilippo – di proseguire il nostro cammino insieme con una società storica e importante come la ACF Fiorentina, che condivide con noi anche gli stessi colori sociali. Ma oltre il Viola c’è di più: passione, impegno, eccellenza e professionalità. Queste caratteristiche, che condividiamo, ci hanno convinti a proseguire insieme verso nuovi traguardi. Siamo certi che la Viola si farà valere nella nuova stagione di Serie A: abbiamo toccato con mano in questo primo anno insieme la passione, la tenacia e la determinazione della società, la stessa che Prima Assicurazioni mette in tutte le proprie attività per garantire al cliente un’esperienza superiore nell’acquisto e nella gestione della polizza assicurativa”.

“Il proseguimento di questa partnership – sottolinea Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina – dimostra come Prima Assicurazioni e Fiorentina abbiano condiviso e raggiunto obiettivi concreti di crescita e performance e che guardino al futuro puntando sempre all’eccellenza. Abbiamo al nostro fianco uno dei più innovativi attori dell’Insurtech, con il quale vogliamo continuare a dare vita a una partnership innovativa, in linea con le nostre strategie".