SPONSOR, Il Valdichiana Outlet Village partner viola

La Land of Fashion di Foiano della Chiana local partner ACF Fiorentina per la stagione calcistica 2019/2020. Una storia di successo toscana quella del Valdichiana Outlet Village, che affonda le proprie radici oltreoceano con la proprietà Blackstone e la squadra di calcio di Firenze, che quest’anno vede il rilancio da parte della proprietà statunitense dell’italo americano Rocco Commisso.

Due diverse realtà che presentano però delle affinità, per il comune legame con gli USA e per aver scelto d’investire in Toscana, puntando su brand forti e le cui storie si intrecciano per un percorso comune di crescita e rafforzamento del posizionamento.

“Valdichiana Outlet Village – spiega il center manager Riccardo Lucchetti – sarà presente a fianco della ACF Fiorentina in qualità di local partner e permetterà al marchio Valdichiana Outet Village di avere visibilità tra i suoi numerosi tifosi ed appassionati”.

Oltre 26.000 abbonati allo stadio Franchi, collocano la Fiorentina nelle primissime posizioni tra le società di calcio di Serie A, sesto posto come numero di tifosi in Italia e centinaia sono i viola club sparsi in tutta la penisola ed in ogni angolo del mondo, con un’adesione ed un interesse crescenti.

“Sono numeri davvero importanti, che hanno spinto il Valdichiana Outlet Village a sottoscrivere questo accordo ed affiancare il proprio brand a quello della squadra della città di Firenze proprio nella stagione che vede rinascere un grande entusiasmo intorno ai colori viola. Grazie all’interesse che ruota intorno al mondo del calcio, vogliamo parlare ad un pubblico sempre più vasto del nostro Village, dei suoi Punti Vendita e delle vantaggiose opportunità di acquisto.”