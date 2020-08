SPONSOR, Aggiornata la sezione online: c'è RdK

Mentre è attesa per oggi la presentazione online delle nuove maglie, spunta un indizio che ha i crismi dell'ufficialità in merito al nuovo sponsor tecnico della Fiorentina. Sul sito del club violachannel.tv - come mostra l'immagine in calce all'articolo - è già stata aggiornata la sezione relativa agli sponsor, con il logo di Robe di Kappa che svetta accanto a quello di Mediacom. Ora non resta che vedere quali saranno le nuove maglie da gara.