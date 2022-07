SPONSOR, Acqua Silva nuovo official water supplier

ACF Fiorentina e Acqua Silva sono liete di comunicare che il brand di acqua minerale proveniente dalle fonti incontaminate della Sorgente Orticaia, in Toscana, sarà Official Supplier del Club Viola per la stagione 2022/2023. Acqua Silva e ACF Fiorentina sono pronte ad iniziare questa nuova esperienza, che si giocherà sui campi italiani e quest’anno anche europei. Acqua Silva è un’acqua oligominerale eccezionalmente leggera, che ha origine dalle montagne dell’Appennino Pistoiese. Un marchio da sempre molto legato al suo territorio, che si presenta con una gamma completa di prodotti in termini di varietà (naturale e frizzante) e formati, per rispondere a tutte le esigenze di consumo. Con le sue caratteristiche uniche, Acqua Silva, è da sempre un’acqua amica dello sport. “Siamo davvero molto felici di poter annunciare questo importante accordo con il Club Viola. Da sempre sosteniamo lo sport e poter supportare una squadra ambiziosa e un top club di Serie A come la Fiorentina, ci riempie di orgoglio. Sposiamo a pieno il loro Manifesto, e siamo certi di raggiungere nuovi emozionanti successi. I valori che hanno unito Acqua Silva alla Viola come l’attaccamento al territorio, la volontà di differenziarsi e rendersi unici, lo spirito di correttezza e lealtà e l’apertura a nuove sfide, siamo certi possano portare ad un rapporto duraturo e rinnovato nel tempo.” commenta Massimo Puccetti, Amministratore Delegato di Acqua Silva. “Siamo felici di legarci ad un’eccellenza del territorio come Acqua Silva, che in questi anni ha dimostrato di credere e investire nei valori dello sport. Questa partnership conferma la qualità del network tra Fiorentina e le migliori realtà imprenditoriali della Toscana” ha dichiarato il Direttore Generale Joe Barone. Acqua Silva sarà protagonista con esposizione adv durante le conferenze stampa e sui led bordocampo dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, oltre che come acqua ufficiale all’interno di tutte le aree hospitality dello stadio.