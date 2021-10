SPALLETTI, Insigne? Devo portalo fresco a Firenze

Luciano Spalletti ieri, nella gestione dei suoi giocatori contro lo Spartak ha pensato anche alla Fiorentina e a risparmiare alcuni elementi in vista di domenica. Come nel caso di Insigne, sostituito al 40'; questa la spiegazione del tecnico del Napoli ai microfoni di DAZN: "La situazione è facile da valutare, io ho da portare Insigne fresco a Firenze. Nei miei programmi c'era di sostituirlo al 60'/70'. A quel punto lì hai un uomo in meno, devi coprire a tutta fascia, ho più equilibrio perché Politano è più difensivo di lui, ha giocato comunque un tempo e me lo ritrovo nelle condizioni giuste per la partita di domenica"