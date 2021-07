SPALLETTI, Fiction su Totti? Avevo due scene per...

Giornata di presentazioni in Serie A: oltre a Josè Mourinho a Roma, è stata la volta a Napoli di Luciano Spalletti, che da Castel Volturno ha risposto anche ad una domanda sulla serie tv su Totti in cui si parlava anche del tecnico (l'attore era Gianmarco Tognazzi). Ecco la risposta del mister di Certaldo: "Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, ma posso assicurargli che aveva i contenuti per farla anche su di lui: sarebbe venuta bellissima. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo e sia stata criticato e se me lo dicevano prima io un paio di scene per fargli fare il pieno le facevo (ride, ndr). Io non voglio sottrarmi a parlare di Totti, poi ci sarà spazio per le cose meno importanti, ma ora c'è una importante, il Napoli ed i suoi calciatori".