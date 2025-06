Il Portogallo batte la Spagna ai rigori e vince la Nations League

Il Portogallo riacciuffa per due volte la Spagna e con il 2-2 la trascina ai calci di rigore dove l'errore di Morata (entrato proprio in vista dei penalty) condanna gli spagnoli. Mendes al 26' e Cristiano Ronaldo al 61' rispondono rispettivamente ai gol di Zubimendi al 21' e di Oyarzabal al 45'. Ai supplementari il risultato non cambia e così a decidere sono proprio i rigori, con i lusitani campioni della manifestazione per la seconda volta.