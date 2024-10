SPALLETTI, Casadei? Tiene fuori uno come Bove...

FirenzeViola.it

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, era a Trieste per la gara dell'Under21 fra Italia e Irlanda che ha garantito agli azzurrini l'accesso all'Europeo di categoria che si giocherà in Slovacchia. Spalletti ha parlato a Rai 2 dei giocatori che potrebbero essere chiamati per la maggiore a breve giro di posta sull'onda di quanto successo con Pisilli. “Ci sono ragazzi che possono fare parte del nostro gruppo, qui ce ne sono diversi bravi. Baldanzi è forse quello più pronto, Gnonto c’è già stato, si lavora a stretto raggio d’azione. Ci raccontano sempre tutto, noi chiediamo spesso e ci danno delle indicazioni corrette".

Su Casadei. "Ha passato un periodo dove giocava poco, ora ha preso il ritmo fisico, ha struttura, gamba. È un giocatore che può diventare pronto in poco tempo, soprattutto a centrocampo ne ha diversi, poi tiene fuori due come Fabbian e Bove, segno che Ndour, Prati e gli altri sono calciatori che possono fare parte della Nazionale A”.

Sui possibili emergenti e la pressione.

“Per quello che si è visto ci sono state delle aperture, delle possibilità importanti dove si sono confermati pronti anche per misurarsi con competizioni del nostro livello. La certezza è che chi fa bene e spinge ha lo spiraglio di potersi presentare anche da noi”.