SPALLETTI, Aveva l'accordo con l'Al Ahly ma...

Luciano Spalletti poteva ripartire dall'Al Ahly, ma il club egiziano ha avuto fretta. Oggi ha annunciato la nomina di René Weiler come nuovo allenatore, ma prima di puntare sull'ex tecnico del Lucerna la società aveva individuato proprio in Spalletti il nome giusto per il proprio futuro. A rivelarlo è stata sostanzialmente la stessa società del Cairo, che nel comunicato con cui ha annunciato Weiler ha spiegato di aver contattato ben cinque tecnici. Secondo l'agenzia Reuters, Spalletti aveva trovato l'accordo, ma non avendo l'intesa con l'Inter per risolvere il proprio contratto i tempi sarebbero stati lunghi. Da qui, la scelta dell'Al Ahly di virare su Weiler.