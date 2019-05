Si è da poco chiuso sullo 0-0 il primo tempo tra SPAL e Napoli allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. La squadra di Carlo Ancelotti ha giocato senz'altro meglio, ma non è riuscita a trovare la via del gol: un palo con il mancino per Arkadiusz Milik al 6' e altre occasioni per il polacco, Younes e Callejon, ma il risultato per il momento non cambia.